Incidenti, vittime diminuite del 76% negli ultimi 15 anni in Bergamasca

Il dato in sé è incoraggiante. Nel 2007 persero la vita in incidenti stradali 129 bergamaschi, mentre lo scorso anno le vittime delle nostre strade sono state 31. Verrebbe da dire «solo» 31, ma l’uso dell’avverbio sarebbe fuoriluogo perché, sebbene in netto calo rispetto a 15 anni fa, si tratta comunque di 31 persone che hanno perso la vita in modo drammatico, con la conseguenza di altrettante famiglie distrutte per sempre.

Limitandoci dunque all’analisi dei dati statistici, è comunque importante evidenziare che il numero dei bergamaschi morti sulle strade (compreso chi viveva nella nostra provincia ma è morto in incidenti avvenuti altrove) – e di cui hanno dato notizia le cronache giornalistiche – sono diminuiti del 76%, scendendo appunto dai 129 del 2007 ai 31 del 2021.