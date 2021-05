L’addio a Sergio Persico, travolto al muletto da un camion in retro: Orio e Grassobbio in lutto

«La fede in Cristo illumini questi giorni di tempesta, in cui non vediamo un senso della vita. Facciamo tesoro di quanto Sergio ha regalato alle nostre comunità di Orio e Grassobbio»: così don Gian Domenico Epis, parroco di Grassobbio, ha cercato di lenire il grande dolore della famiglia e delle comunità in cui è vissuto Sergio Persico, il 53enne di Orio al Serio, papà di due bimbe di 14 e 7 anni, dipendente della «De Berg srl». Persico è stato travolto nel piazzale di una ditta a Spirano da un camion impegnato in una manovra di retromarcia .