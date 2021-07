L’Alberghiero di San Pellegrino al Parlamento europeo - Ecco tutti i progetti

L’attenzione verso lingue e culture diverse ha da sempre caratterizzato l’Alberghiero di San Pellegrino, che negli anni ha realizzato diversi progetti di collaborazione con paesi europei ed extraeuropei, senza mai dimenticare la cooperazione con il territorio locale e regionale, nella convinzione che solo la profonda conoscenza e valorizzazione della realtà autoctona coniugata con la conoscenza delle culture e mentalità diverse possa far crescere le nostre studentesse e i nostri studenti come individui ed anche come cittadini del mondo. Anche i viaggi di istruzione con le classi quinte diventano un momento di crescita, come cittadini europei e del mondo. Nello scorso anno scolastico la quinta di articolazione enogastronomica è stata ospite del Parlamento europeo, della Commissione e del Consiglio, con visita ad un ristorante stellato: un’esperienza pratica per conoscere una città internazionale esprimendosi in lingua francese nella vita quotidiana. La quinta di accoglienza turistica ha invece avuto l’opportunità di conoscere da vicino la storia di Berlino, teatro di alcuni degli avvenimenti più importanti del ventesimo secolo.

Negli anni sono stati realizzati progetti significativi, come il Pon relativo al «Cultural Heritage Centre» (valorizzazione del patrimonio culturale materiale ed immateriale della valle Brembana), il Pon «Voy a aprender: formación alterna» con stage estivi professionalizzanti in Spagna, mentre l’«Erasmus+ Creating Occupation Opportunities through Knowhow Innovation in the field of Gastronomy for Europe» (Cooking4you), con stage professionalizzanti in Europa, purtroppo è stato annullato a causa della pandemia.