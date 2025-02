Lite finisce in accoltellamento a Calolzio: ferito un 34enne

All’ospedale di Lecco

Il ferimento in via Guglielmo Marconi, nella zona centrale del paese, a circa 300 metri dal municipio, all’incrocio sulla statale tra largo Garibaldi, corso Dante e corso Europa. L’uomo ferito è stato trasferito all’ospedale di Lecco: è grave ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Meno critiche le condizioni dell’amico, anche lui di origini turche, che è stato colpito dagli aggressori al volto ed è stato medicato per le contusioni riportate.