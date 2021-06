Lotta alla leucemia: cellule modificate con shock elettrico

Un anno e mezzo di pandemia causata dal Sars-Cov2 è stato un periodo di intensa attività di ricerca per trovare nuovi strumenti di cura contro il Covid, ma non si è mai fermata l’attività di studio e di sperimentazione anche per altre malattie. In particolare per le forme oncologiche del sangue, in primis per la leucemia acuta linfoblastica, sia per i pazienti adulti che per quelli più giovani, in età pediatrica.

Alessandro Rambaldi