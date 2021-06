Malesseri a Torre Boldone dopo la cena. I controlli: «L’acqua è potabile»

L’acqua di Torre Boldone risulta potabile. Nessun problema è stato sinora riscontrato nella rete idrica del comune, dopo una giornata di verifiche e controlli, introdotti per capire la causa delle decine di malori che hanno colpito i frequentatori dell’attività di ristorazione «Fabric into the woods», all’interno del Parco Avventura di Torre Boldone.