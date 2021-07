Malpensata, 170 chili di hashish nascosti in un box: blitz della Finanza, un arresto

Maxi operazione della compagnia di Bergamo della Guardia di finanza in città, con il sequestro di circa 170 chili di hashish nel quartiere della Malpensata e l’arresto del presunto possessore, un quarantacinquenne romeno. Il blitz è scattato nella giornata di mercoledì 21 luglio quando i finanzieri hanno perquisito un garage di un condominio al civico 6 di via Ozanam, trovando alcuni panetti di hashish in un congelatore da bar spento, altri all’interno di alcuni cartoni e altri ancora in un grosso bidone, per un totale di circa 170 chili. A quel punto, è scattato immediatamente l’arresto del presunto possessore, un romeno di 45 anni che risulta avere una precedente contravvenzione per porto d’armi abusivo, ma non risulterebbe avere precedenti per spaccio.