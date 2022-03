Muore mentre va a scuola in moto: «Camilla aveva un cuore d’oro»

«A metà mattina ho ricevuto una chiamata straziante dalla mamma di Camilla. Era sul luogo dell’incidente e ripeteva: me l’hanno ammazzata. Sono rimasto impietrito, così come i docenti e i compagni di classe quando, poco dopo, li ho avvisati del dramma che si era appena consumato». Ha la voce rotta dal dolore Luca Radici , preside dell’istituto «Leonardo da Vinci» di Bergamo : venerdì mattina una sua studentessa di quinta superiore, Camilla Pettinari, è morta investita da un’auto a Pozzo d’Adda, nel Milanese, e la sua amica Aurora S., coetanea e che frequenta lo stesso istituto, è rimasta ferita a un braccio ed è ricoverata – non in pericolo di vita – all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo .