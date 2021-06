«Non lotto, ascolto la sclerosi multipla come una sinfonia con note alte e basse»

Non sta mai ferma, Alice Avogadri, neanche quando, seduta al tavolino di un caffè, racconta la sua storia: la sua vita è fatta di movimento, viaggio, vivacità, fisica e mentale. Non è un caso se - dopo la laurea in Lettere - è diventata anche maestra di Yoga. Questo l’ha aiutata a non considerare la sclerosi multipla come una nemica, ma come «una compagnia dispettosa - racconta sorridendo -, una parte di me, anche se oscura, una persona di famiglia con cui bisogna avere a che fare anche se dà del filo da torcere».

Alice abita a Boltiere con suo marito e i suoi due bambini, Domenico di 10 anni e Matilde di 5. È tornata qui dopo dodici anni trascorsi a Città del Messico, e il suo accento nel frattempo si è arricchito delle note dolci e rotonde della lingua spagnola.