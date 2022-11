Nuove rilevazioni sulla piccola Diana: morì 1 o due giorni prima della scoperta della sua morte

È morta in un arco temporale compreso tra 24 e 48 ore prima del rientro in casa della madre Alessia Pifferi, la piccola Diana, la bimba di quasi un anno e mezzo abbandonata sola nell’appartamento di via Parea, a Milano, per sei giorni, tra il tardo pomeriggio del 14 luglio scorso e la mattina del 20.