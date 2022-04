Omicidio a Treviglio, il figlio: una coppia meravigliosa. «Mamma aggredita l’anno scorso con un bastone», il giallo della denuncia

«Questa storia andava avanti da anni, l’avevamo anche denunciata. Lei li minacciava e diceva che i miei genitori le facevano gli scherzi, ma non era vero ». È disperato Emanuele, 35 anni di Calvenzano, figlio unico di Luigi e Monica. A pochi passi da lui c’è ancora il corpo del padre steso a terra, a pancia in giù, mentre la mamma è già stata portata in ospedale. «Nessuno mi ha avvisato, l’ho saputo dai miei amici, mi hanno chiamato in venti» urla, mentre i parenti cercano di calmarlo. Arrivano amici, cugini, zii e zie. Tra gli abbracci e le lacrime, a tutti spiega che quella di giovedì 28 aprile era una tragedia annunciata .