Perde il controllo e picchia un avventore in fila al «McDrive» di Nembro: Daspo Willy per un 32enne

Ha perso il controllo per un’osservazione postagli per il mancato rispetto della fila e ha provocato lesioni e danneggiamenti all’auto del malcapitato. La misura di interdizione dai locali pubblici della provincia è stata applicata dal Questore di Bergamo in altri tre casi.