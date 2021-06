Piacenza, schianto in autostrada tra un furgone e un camion: muoiono 5 operai, uno di Covo

C’è anche un 40enne residente a Covo tra le cinque vittime dell’incidente stradale avvenuto giovedì pomeriggio 3 giugno in provincia di Piacenza. È accaduto lungo il tratto della bretella di collegamento tra le autostrade A1 e A21 nel comune di Fiorenzuola d’Arda. Qui un furgone con a bordo cinque operai si è schiantato contro un tir che lo precedeva.

C’è anche un marocchino residente a Covo tra gli operai morti tragicamente in un terribile incidente nel Piacentino. Si tratta di un 40enne, residente nel paese della Bergamasca che lavorava come i suoi compagni per una impresa edile bresciana.

I cinque stavano tornando a casa dopo una giornata di lavoro.Il furgone su cui viaggiavano ha violentemente tamponato un tir, uno schianto che non ha lasciato loro scampo: sono morti nello schianto, avvenuto in autostrada poco prima delle 18 in provincia di Piacenza.