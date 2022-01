Quartieri al centro: ecco Grumello del Piano, rione giovane e multietnico

Dietro le statistiche ci sono le persone. In alcuni casi non è retorica, ma realtà vera. Come per Grumello del Piano: nel 1987 qui viveva un solo cittadino straniero. Nome e cognome si perdono nei numeri di un caso particolare (unico dettaglio demografico: aveva tra i 19 e i 39 anni): perché invece oggi, tre decenni dopo, Grumello è uno dei quartieri più multietnici di Bergamo. I cittadini di origine non italiana sono ora 488 su 1.878 residenti totali nel rione, il 26%, e solo la Celadina (29,4%) e la Malpensata (30,8%) hanno quote più elevate. L’andamento della presenza straniera a Grumello, in realtà, racconta che solamente a partire dagli anni Duemila i numeri si sono fatti consistenti. Un solo straniero appunto nel 1987, addirittura zero nel 1988, di nuovo uno nel 1989; nel 1990 si sale a 10, nel 1995 sono ancora 9, solo nel 2000 si arriva oltre il mezzo centinaio (54). Nel 2010 si sale a 361, nel 2019 al massimo di 496, infine nel 2020 si scende a 488.

I primati di giovani e famiglie