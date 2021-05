Report sulla sicurezza in città, l’«investigatrice» Pecce denuncia i punti critici

Una serie di segnalazioni circostanziate, dallo spacciatore fisso in quel punto di via Bonomelli alle urla notturne all’angolo di via Paglia-Novelli. Denunce che la consigliere della Lega a Palazzo Frizzoni Luisa Pecce ha deciso di «impacchettare in un ordine del giorno dopo aver letto su L’Eco che le forze di polizia raddoppieranno la presenza in piazzale Marconi per contrastare i più volte denunciati assembramenti e fatti legati alla microcriminalità e spaccio.

Questa notizia mi ha spinto a depositare questo documento in Consiglio comunale». La consigliere, prima firmataria dell’ordine del giorno condiviso con i colleghi del Carroccio, spiega di «ricevere quotidianamente segnalazioni, la situazione purtroppo non cambia. Basti dire che sabato scorso, un’azione della Polizia in via Bonomelli ha portato all’inseguimento fino alla stazione di pregiudicati che hanno come punto di riferimento dei locali in zona. Rendiamo merito alle forze dell’ordine per il loro impegno, purtroppo però la situazione si ripristina rapidamente». All’amministrazione Pecce chiede un’azione continuativa, «il metodo è correre ai ripari nei momenti di maggior tensione nelle vie dove avviene l’episodio eclatante».