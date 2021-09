Ricevute dal Papa le famiglie afghane accolte a Bergamo

Il dolore e la speranza s’impastano in un legame inscindibile. La tragedia afghana ha l’àncora della fede e della solidarietà, in un lungo filo ideale che si dipana da Kabul sino all’Italia. E fino a Bergamo, attraverso i luoghi più simbolici di Roma. Nello scrigno di storie annodate attorno al dramma di un conflitto mai davvero esaurito, ce n’è una che tiene unite tre famiglie di cristiani afghani che da Kabul hanno trovato accoglienza appunto in terra orobica, e che ieri – prima dell’udienza generale del mercoledì – hanno potuto incontrare Papa Francesco in Vaticano. In Bergamasca queste tre famiglie afghane, che hanno lasciato Kabul ad agosto mentre i talebani se ne riappropriavano con la violenza e con le armi, hanno trovato nuova casa grazie alla rete intessuta dalla Fondazione Meet Human, fondata e presieduta da Davide Nembrini e legata al solco tracciato dalla Fondazione San Michele Arcangelo: un’esperienza di accoglienza, quella per le tre famiglie cristiane afghane (14 persone in tutto, 8 donne e 6 uomini, compresi sette minori), nata dalla lettura di un appello online lanciato dallo scrittore Alì Ehsani, fuggito a sua volta anni fa dall’Afghanistan, e che ha messo in campo un lavoro a cavallo tra la diplomazia – nel corso delle ultime settimane, l’interlocuzione si è svolta col ministero degli Esteri, col ministero della Difesa e con le prefetture – e la solidarietà.