Rischio riciclaggio, Bergamo maglia nera con 1.043 transazioni sospette in sei mesi

Inizialmente somigliano a degli indizi. Transazioni con qualche sentore allarmante, movimenti finanziari o acquisti immobiliari dai contorni opachi. Ogni alert va approfondito e poi scremato, ma già questi primi numeri sono il segno che anche l’economia «grigia» è ripartita . Nel primo semestre del 2021 le segnalazioni di operazioni sospette («Sos» è l’acronimo piuttosto evocativo) in materia di antiriciclaggio sono decisamente aumentate anche in Bergamasca, con una crescita superiore alla tendenza nazionale e regionale. Rispetto alle 662 segnalazioni del primo semestre del 2020, certo segnato in maniera impattante dal sorgere dell’emergenza Covid, nei primi sei mesi di quest’anno si è balzati a 1.043 «Sos», con un incremento del 57,55% contro il +37,61% lombardo e il +35,2% nazionale. Ma il salto è rilevante anche se si prendono come parametro le 846 segnalazioni del primo semestre del 2019: il primo semestre del 2021 in Bergamasca evidenzia infatti una crescita del 23,29% rispetto al pre-Covid.

La fotografia è condensata in un report dell’Unità di informazione finanziaria (Uif) della Banca d’Italia, l’«intelligence» che mette insieme tutte le segnalazioni che gli operatori e gli intermediari economico-finanziari sono tenuti a fare di fronte a operazioni appunto sospette . Una platea ampia, quella dei «segnalatori», perché gli obblighi riguardano in primis banche, poste, assicurazioni, money transfer, commercialisti, notai, avvocati. «La crescita delle segnalazioni del primo semestre del 2021 è stata particolarmente rilevante nel confronto con i corrispondenti mesi del precedente anno, in parte condizionati dal primo lockdown e dalla successiva fase di incertezza – rileva l’Uif a commento dei nuovi dati nazionali –. L’incremento ha interessato sia le segnalazioni di riciclaggio sia quelle di finanziamento del terrorismo, che sono tornate ad aumentare. Prosegue la riduzione della componente relativa alla voluntary disclosure». La Lombardia, con 12.701 «Sos» inviate tra gennaio e giugno 2021, è sempre la prima regione d’Italia; Milano, a quota 6.690 Sos, si conferma la prima provincia italiana.