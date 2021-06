Romano, filmati mentre distruggono la casetta dell’acqua. I vigili: «Costituitevi»

Sono una quindicina i ragazzi ripresi dal sistema di video sorveglianza alle 2 della notte di domenica 13 giugno scorso mentre danneggiano la casetta dell’acqua presso il parco comunale Don Ferrari, in via Merisi nella zona nord di Romano. Qualcuno è arrivato in bicicletta e tutti si accaniscono a turno sulla casetta, rompendo e svuotando i contenitori con le merendine, l’incasso e le bevande. Una macchina self inservibile e che veniva utilizzata molto anche dai bambini che frequentano il vicino parco giochi comunale per merende e spuntini. I giovani vandali probabilmente non sapevano che la videosorveglianza stava riprendendo le loro bravate notturne. Ora la polizia locale, grazie ai filmati, sta cercando di identificarli.