Sanità territoriale, è allarme infermieri: in Bergamasca ne serviranno tra 230 e 350

Il capitale umano. È questo, in fondo, a fare la differenza. Vale anche per la sanità territoriale: oltre le sigle e le nuove strutture, saranno le risorse di personale a fare la differenza. Una svolta – su cui però la strada pare ancora in salita – dovrebbe essere rappresentata dal cosiddetto Dm 71, il decreto ministeriale sui «nuovi standard per l’assistenza territoriale» in corso di discussione nella Conferenza Stato-Regioni: nel documento, infatti, si definiscono anche i fabbisogni di personale per le nuove strutture della medicina del territorio. Compresi gli organici ipotetici di Case di comunità (Cdc), Ospedali di comunità (Odc) e Centrali operative territoriali (Cot). Una proiezione contenuta nell’ultima bozza del Dm 71 tratteggia un primo orizzonte: per la Bergamasca, quando Cdc, Odc e Cot saranno a pieno regime, lo standard di personale richiesto oscillerebbe tra i 230 e i 346 infermieri, 20 assistenti sociali, poi una forbice tra 142 e 232 altre figure di supporto di carattere sociosanitario o amministrativo, e un numero non precisato di medici.