Scontro nella notte a Treviolo: i residenti chiamano i soccorsi, due feriti lievi

L’incidente è accaduto alle 23,30 e ha coinvolto una Toyota Hrv e una Fiat Punto. Quest’ultima, da una prima ricostruzione, pare si stesse immettendo da via Arioli Dolci su via Galetti. Il mancato rispetto dello stop ha provocato la collisione con la fiancata destra della Toyota, diretta verso Bergamo.

Il boato causato dall’incidente ha subito attirato l’attenzione dei residenti nella zona, che hanno prontamente allertato i soccorsi . La centrale operativa del 112 ha inviato sul posto un’autoambulanza della croce Bianca di Bergamo in codice giallo. Delle tre persone coinvolte, un uomo di 45 e due donne di 45 e 54 anni, due feriti sono stati trasportati al vicino ospedale Papa Giovanni XXIII in codice verde per ulteriori accertamenti. Fortunatamente i passeggeri non hanno registrato gravi ferite, nonostante le condizioni in cui versava la Fiat Punto, completamente distrutta nella parte frontale.