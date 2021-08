Scuola, prof pronti: immunizzato oltre il 90%. L’appello dei presidi: «Ragazzi vaccinatevi»

Il fronte dei presidi è compatto: a meno di un mese dall’inizio delle lezioni e a due settimane dall’entrata in vigore dell’obbligo del green pass nelle aule, i dirigenti scolastici stanno riorganizzando la ripresa delle attività didattiche , in attesa delle linee guida del ministero dell’Istruzione che, con ogni probabilità la prossima settimana, daranno indicazioni certe su come agire a partire dal 1° settembre, nel caso in cui docenti o personale Ata dovessero presentarsi a scuola senza il lasciapassare verde. Nessuna preoccupazione per il possibile sovraccarico di lavoro dovuto alla necessità di sostituire eventuali insegnanti «no vax» nelle prime settimane di lezione: «In provincia di Bergamo il personale scolastico già vaccinato supera il 90%», è il mantra che ripetono tutti. Come dire, qualche caso senz’altro ci sarà (anche se è bene ricordare anche che l’insegnante sprovvisto di green pass sarà sospeso dal servizio e perderà il diritto allo stipendio dopo 5 giorni di assenza), ma i numeri che i presidi si aspettano sono davvero risicati. «Mi auguro che non ci sarà troppo turnover – è l’auspicio di Gloria Farisè, preside del liceo Falcone di Bergamo e presidente provinciale dell’Associazione nazionale presidi –, dopodiché i dirigenti scolastici applicheranno le norme; altre soluzioni non ce ne sono».

Gli organici sono ormai quasi pronti, con settimane d’anticipo rispetto agli anni passati . Piuttosto dai presidi, uniti anche nell’essere tutti favorevoli al green pass, arriva un appello rivolto ai ragazzi: «È importante che si vaccinino anche loro – dice Claudio Ghilardi, preside dell’Istituto Turoldo di Zogno e vicepresidente dell’Associazione nazionale presidi –. È un appello che facciamo volentieri, perché questa variante colpisce in particolare proprio i più giovani: il vaccino aiuta loro a vivere una vita più normale e noi dirigenti nella gestione delle classi, molte delle quali, anche quest’anno, saranno particolarmente numerose».