Scuole, nella Bergamasca vaccinato l’81% del personale: mancano 2.500 tra docenti e non

La clessidra non è solo quella del tempo. Nell’avvicinamento alla prima campanella, tra praticamente due settimane, scorrono altri «granelli». È il conto alla rovescia dell’immunizzazione, con un ultimo sprint da inseguire: in Bergamasca restano da vaccinare ancora circa 2.500 lavoratori della scuola, più un altro migliaio di persone che hanno professioni correlate, dalle mense ai trasporti. La fotografia l’ha diffusa ieri Regione Lombardia, all’interno di un ampio mosaico di dati dedicati al personale docente e non docente, ma anche agli studenti. La sfida più stringente appare quella per immunizzare professori e bidelli, amministrativi e tecnici, considerato l’obbligo di green pass. In Bergamasca, secondo le cifre elaborate dalla Regione (sulla base della platea indicata dal ministero dell’Economia), sono 20.687 i lavoratori del comparto scolastico, considerando sia le scuole pubbliche sia le paritarie: l’81% di questi (oltre 16.500 mila), stando al calcolo della Direzione generale Welfare di Palazzo Lombardia, ha completato il ciclo vaccinale e un altro 7% ha ricevuto la prima dose e attende il richiamo. Manca il restante 12%: calcolatrice alla mano si tratta di 2.482 lavoratori non ancora raggiunti dalla campagna vaccinale, che per essere in regola col green pass dovrebbero continuamente sottoporsi a un tampone (con esito negativo, validità 48 ore); in questa quota, però, possono esserci anche persone non vaccinate ma che sono guarite recentemente dall’infezione, perché la certificazione verde si ottiene anche così (con validità di sei mesi).