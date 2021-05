Senza sagre, fermi da oltre un anno. Dimenticati dai decreti 60 mila lavoratori

Il drammatico appello: a livello nazionale 60 mila lavoratori, perdite per tre miliardi e mezzo di euro. «Dimenticati dai vari decreti». L’emendamento della deputata Carnevali: «Ci sono le condizioni per ripartire».

Un emendamento per ripartire con sagre e feste di paese. Gli ambulanti che operano nel settore sono fermi da quasi 15 mesi, tenuto conto che l’ultimo appuntamento autorizzato risale al 23 febbraio 2020 con la Fiera di Carnevale.

«Ci sono date di ripartenza per tutti, ma in questo caso, nei vari Dpcm, non è stata inserita nemmeno una riga e non ne capiamo il motivo. A causa della pandemia sono stati annullati più di 10mila eventi – commenta Cesare Rossi, segretario di Anva Confesercenti Bergamo –. Abbiamo stimato una perdita di fatturato di circa 3,5 miliardi di euro, sono coinvolte 40mila imprese e 60mila lavoratori a livello nazionale. Abbiamo quindi promosso un manifesto per chiedere di poter ricominciare a lavorare il prima possibile in sicurezza».