Sfratti sbloccati dopo due anni, nella Bergamasca a rischio 1.578 famiglie

La macchina si è rimessa in moto e dopo due anni a motori spenti, la pressione sull’acceleratore rischia ora di travolgere centinaia e centinaia di famiglie. Per la precisione 1.578, solo per quel che riguarda il 2020 e il 2021. Tanti sono i nuclei familiari che negli ultimi 24 mesi hanno ricevuto dal tribunale di Bergamo una convalida di sfratto. Il blocco delle esecuzioni, deciso dal Governo a causa dell’emergenza Covid, è scaduto il 31 dicembre 2021 e non è stato rinnovato. La preoccupazione delle famiglie interessate è altissima in questo periodo; dopo un gennaio tutto sommato «clemente», in cui i motori si sono riaccesi a basso regime, ora il timore è che il numero degli sloggi possa impennarsi da una settimana all’altra. Con un’altra incognita, quella della mancanza di alloggi pubblici in grado di ospitare, almeno temporaneamente, le famiglie morose costrette a restituire le chiavi ai proprietari degli appartamenti. Tutto questo, in attesa dell’attivazione di una cabina di regia sull’emergenza casa, che i sindacati stanno chiedendo da tempo alla Prefettura (l’apertura di un tavolo al quale si siederanno tutti gli attori protagonisti della vicenda è prevista a breve).

Lo sblocco degli sfratti è avvenuto a tappe, con alcuni iter che sono ripartiti la scorsa estate e altri ancora (come la notifica degli sloggi da parte del tribunale) in autunno. La richiesta di prorogare ulteriormente il blocco delle esecuzioni, che pure avevano avanzato le associazioni che difendono i diritti degli inquilini, non è stata accolta dal governo, nonostante il prolungamento dello stato di crisi dovuto alla pandemia fino al 31 marzo. E il 2022 rischia di essere un altro anno nero, dopo il forte aumento delle pratiche di sfratto finite in tribunale l’anno scorso a causa della crisi economica. «L’allarme e la preoccupazione sono altissimi – ammette Roberto Bertola, segretario generale Sicet-Cisl di Bergamo –. Fino ad oggi le mosse degli ufficiali giudiziari sono state contenute, probabilmente anche considerando il perdurare dell’emergenza sanitaria. Tuttavia ci aspettiamo che le esecuzioni andranno moltiplicandosi di settimana in settimana».