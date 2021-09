Si perde in un palazzo, bimbo ritrovato con le telecamere

Per cercarlo si sono mobilitati carabinieri, vigili del fuoco, polizia locale, parenti e amici e pure i residenti del grattacielo centrale di Piazza Affari a Verdellino. Lo hanno trovato dopo due ore i carabinieri della tenenza di Zingonia, spaventato ma tutto sommato tranquillo.

Un bimbo di due anni, di origini africane, ha tenuto col fiato sospeso tutti, domenica sera: stava giocando con altri bambini e il papà nel cortile del condominio che si affaccia sulla piazzale quando, verso le 19,30, è sparito. Il papà ha cominciato a cercarlo in tutti i palazzi, ha chiamato la moglie e i parenti, ma il piccolo non si trovava. Ha quindi allertato i carabinieri della tenenza che hanno avvisato anche i vigili del fuoco e la polizia locale.



Hanno setacciato i campi, i canali, hanno bussato a tutte le porte dei palazzi, ma senza esito. Il vicesindaco Umberto Valois, che con il comandante della tenenza stava partecipando alla processione in centro al paese, hanno visionato le telecamere di videosorveglianza e hanno visto il bimbo entrare nel grattacielo centrale, ma non uscirne. I carabinieri hanno quindi controllato ogni piano finchè hanno trovato il piccolo in un locale al primo piano adibito a via di fuga in caso di incendio, una stanzetta di 1 metro e 80 x 4 protetta da due porte tagliafuoco che il bambino non è più riuscito ad aprire, restando bloccato all’interno.