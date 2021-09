Si ribalta un’auto in via Grumello: due feriti lievi e traffico in tilt - Le foto

Una Fiat Panda si è ribaltata in via Grumello a Bergamo proprio sotto l’asse interurbano: due i feriti, due donne di 58 e 65 anni, per fortuna in modo lieve e traffico deviato in città . L’incidente è avvenuto poco prima delle 11 di martedì 21 settembre e sul posto sono accorse due ambulanze e l’auto medica, oltre a una pattuglia della Polizia di Bergamo . Il traffico diretto verso il centro da Lallio è stato deviato sulla bretellina di Colognola o sull’asse, mentre non ci sono problemi per chi scende da Bergamo .