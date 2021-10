Sostituisce moto con monopattino dopo l’incidente. Multa da 5 mila euro a Brembate

Dopo essersi scontrato con un’auto, ha sostituito la sua moto con un monopattino perché la patente gli era stata revocata nel giugno dell’anno scorso. Ma l’escamotage, piuttosto grossolano, è stato rapidamente scoperto dalla polizia locale di Brembate, che lo ha così sanzionato con ben cinquemila euro di multa.

Protagonista della vicenda, avvenuta nei giorni scorsi a Brembate, un trentenne italiano che vive in paese. Mentre percorreva con la sua moto via Veneto si è scontrato con un’auto all’altezza dello svincolo con via Grignano.