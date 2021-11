Stalking, 159 casi in un anno: aumento del 21%. Maltrattamenti in famiglia: 259 episodi

Ogni giorno in Italia 89 donne sono vittime di reati di genere – atti persecutori e abusi di ogni tipo, psicologici, fisici e sessuali – commessi prevalentemente da mariti e compagni . L’ultimo report elaborato dalla Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato fotografa una realtà intrisa di dolore, ma anche di speranza e riscatto perché sempre più donne provano a fermare la violenza.

Nel 2021, fino al 16 novembre, a Bergamo e provincia si sono registrati 159 casi di stalking, che hanno portato all’arresto di 13 soggetti e alla denuncia in stato di libertà di 168 indagati, anche per fatti riferiti ad anni precedenti, con un aumento del 21% rispetto allo stesso periodo del 2020. Questi i numeri diffusi dalla Questura di Bergamo in vista del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. Sono stati 295 gli episodi di maltrattamenti familiari (+5%) : 41 le persone arrestate e 340 i denunciati per tale reato; 78 le violenze sessuali commesse: in due casi si è arrivati all’arresto del responsabile, 53 sono stati i soggetti indagati. Non ci sono stati, invece femminicidi, a fronte dei tre registrati nell’anno precedente.