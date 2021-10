Stazione, rissa a bottigliate: ferito un ragazzo di 17 anni

Urla, spintoni e rissa a colpi di bottiglia. È accaduto ieri alle 18,50 al terminal Teb di Bergamo in piazza Marconi mentre i viaggiatori si affrettavano a prendere il loro treno per fare ritorno a casa e a poche decine di metri il pianista Stefano Bollani si preparava a esibirsi sul palco. Ad avere la peggio, un 17enne di origine nordafricana che ha riportato ferite da taglio alla spalla e a un braccio. Quattro i protagonisti in negativo della vicenda, ma decine le persone attonite e spaventate che, loro malgrado, hanno dovuto assistere all’atto violento. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, i quattro si trovavano sotto le pensiline della Teb quando, per motivi non noti, sarebbe nato un diverbio sfociato in urla e spintoni. I viaggiatori, spaventati, sarebbero fuggiti in parte verso il piazzale della stazione ferroviaria e altri verso il fondo dei binari.