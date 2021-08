Stretta sui monopattini: per maggiorenni e a 30 km all’ora. Proposta di legge alla Camera

Si va verso una stretta per i monopattini in città. Da più fronti ci si è resi conto che è necessario mettere ordine.

Per questo che la commissione Trasporti alla Camera è al lavoro su una proposta di legge ad hoc che punta, almeno nelle linee essenziali, all’obbligo del casco, ai limiti di velocità e alla maggiore età per usare quello che è diventato in un anno mezzo - da poco prima dell’emergenza Covid - il primo veicolo della sharing mobility in Italia.

Di recente c’è stato anche un incontro al Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili tra tecnici e rappresentati dell’Anci e delle aziende di noleggio. Sul tavolo proprio la necessità di mettere ordine, con l’obiettivo di una maggiore sicurezza sulle strade e di non ritrovarsi città in ostaggio dei monopattini.