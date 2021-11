Terza spaccata (con furto) nel Banco alimentare in via Borgo Palazzo

Terza spaccata in soli due mesi al Banco di Solidarietà di Bergamo. L’associazione, che ha sede in via Borgo Palazzo al civico 130, è stata presa di mira dai ladri, che anche domenica 14 novembre hanno visitato la struttura che si occupa di contrastare lo spreco alimentare, occupandosi di raccogliere e redistribuire le eccedenze alimentari alle famiglie bisognose . Un duro colpo per l’organizzazione di volontariato, che proprio durante l’emergenza sanitaria ha consegnato migliaia di pacchi con cibo e beni di prima necessità.