Torre Boldone, si è spenta Anna Cornolti. «Una vita per i bambini»

È mancata a 87 anni, compiuti lunedì scorso, Anna Cornolti, una figura molto importante per aver fondato a Torre Boldone l’associazione «Infanzia&Incontri» e il primo spazio «Giocotutto», che ha fatto scuola in tutta la provincia. Laureata in Filosofia, ha insegnato al liceo scientifico Amaldi di Alzano.

Una volta in pensione, ha partecipato, in qualità di tutor, a un corso dell’Unione europea sulla promozione delle pari opportunità per le donne. Dopo aver visitato numerosi spazi gioco e famiglia in giro per l’Europa, ha portato gli esempi più virtuosi a Torre Boldone, in modo da promuovere la cultura per l’infanzia e per la famiglia. In paese erano presenti numerose associazioni che si dedicavano a giovani e adolescenti, ma nessuno si dedicava in particolare alla prima infanzia. Nel 1995 Anna Cornolti ha così fondato, insieme ad altre socie, l’associazione «Infanzia&Incontri». Due anni più tardi, con il sindaco Annalisa Colleoni è stato condiviso il desiderio di aprire uno spazio gioco per bambini fino a 3 anni, tuttora attivo nel parco di viale delle Rimembranze, in modo da aiutare le mamme che necessitavano di un luogo dove lasciare i bambini in accudimento alle educatrici. Si è formato un gruppo molto unito, che ha ampliato la cultura dell’infanzia in tutta la provincia, promuovendo corsi per educatori e genitori, con decine di partecipanti e tantissime mamme che sono state aiutate. «Era una persona unica e sino alla fine ha partecipato attivamente ai gruppi come volontaria – commentano Giulia Fogaroli e Adriana Salvi, cofondatrici dell’associazione “Infanzia&Incontri” e volontarie dello spazio “Giocotutto” –. Ha sempre sostenuto la struttura nelle difficoltà e ha fatto veramente tanto per i bambini, le famiglie e le volontarie . È stata sua anche l’idea di aprire una scuola di italiano per adulti e per mamme straniere, con la possibilità di lasciare i bambini nello spazio gioco durante le lezioni. Ha dato tantissimo alla nostra comunità e lascia un grande vuoto». I funerali di Anna Cornolti, che lascia tre sorelle e un fratello, si terranno domani alle 10 nella chiesa parrocchiale di Torre Boldone.