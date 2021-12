Torre dei venti di nuovo al buio. Il Comune di Bergamo: «Ora urge un restyling»

La scritta luminosa «Bergamo» spenta dopo i ripetuti temporali che l’hanno mandata in tilt. Gli uffici al lavoro per il progetto.

La scritta luminosa a caratteri cubitali («Bergamo») che troneggia sulla Torre dei venti, all’altezza dello svincolo dell’A4, è in black out da almeno un mese. Il sistema elettrico - a dir poco vetusto - è stato spento dopo i ripetuti temporali che lo hanno mandato in tilt.

Ad intervenire ogni volta rimediando ai danni provocati da fulmini e saette intercettate dall’alto dei suoi 35 metri, gli elettricisti del Comune di Bergamo, dato che il sindaco nel 2019, aveva preso a cuore la questione illuminotecnica, spendendosi in prima persona per la riaccensione delle scritte, facendosi carico delle manutenzioni. Ma dopo i ripetuti interventi, il Comune ha optato per lo spegnimento dell’impianto. Ma non ha gettato la spugna, perché gli uffici stanno lavorando ad un nuovo sistema che sia al passo con i tempi, capace di resistere alle intemperie. Anche se, l’edificio storico, tutelato dalla Sovrintendenza dei beni culturali, non è del Comune di Bergamo.