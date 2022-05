Troppi vandalismi all’ascensore, l’accesso con la tessera sanitaria

Tessera sanitaria per accedere agli ascensori della passerella di Campagnola-Malpensata, telecamere puntate su eventuali atti vandalici e un preventivo allargamento di una parte di marciapiede in via Campagnola, per consentire ad anziani e persone diversamente abili di raggiungere la Malpensata a piedi. Dopo i ripetuti atti vandalici che hanno messo fuori uso i due ascensori lasciando la gente a terra (o intrappolata nelle cabine, con intervento dei Vigili del fuoco), il Comune prende provvedimenti contro i vandali. La sollecitazione era arrivata un mese fa dalla Lega, con un’interrogazione del consigliere Alessandro Carrara che chiedeva alla Giunta di «intervenire per mettere in sicurezza la struttura, sistemare definitivamente i problemi legati agli ascensori, installare telecamere per impedire vandalismi».