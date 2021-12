Truffe di Natale via sms: «Ritira il tuo pacco», ma ti clonano la carta

«Il tuo pacco è stato trattenuto presso il nostro centro di spedizione. Si prega di seguire le istruzioni qui». Segue il link a quello che potrebbe anche sembrare il sito di un corriere espresso: «Ips» (in realtà inesistente). E che infatti, soltanto a guardare la «stringa» del browser, dovrebbe destare perlomeno qualche dubbio. Si tratta di una truffa che sta spopolando a Bergamo e provincia e che, in vista delle festività natalizie, potrebbe indurre tanti cittadini a cadere nel tranello.

Del resto, chi non aspetta – o aspetterà nelle prossime settimane – un pacco, ordinato sui siti del commercio digitale? E quante volte capita che il corriere (vero), non trovandoci a casa, lasci il pacco in deposito? Su questo fanno leva i truffatori. Che – ed è la novità – utilizzano l’ormai vetusto metodo di invio degli sms. Proprio così: i messaggini, quel sistema che per primo portò il testo scritto sui telefoni mobili, ormai oltre vent’anni fa, quando iniziarono a diffondersi i primi cellulari. Oggi gli sms sono poco utilizzati, sostituiti dalle più funzionali applicazioni come Whatsapp, Messenger e Telegram. Che, a differenza dei primi, non sono un sistema integrato al cellulare bensì app terze, dotate di una maggiore sicurezza e più filtri: insomma, un messaggio inviato via Whatsapp oggi può apparire molto più rapidamente anomalo rispetto ai classici sms. Usati, questi ultimi, per ricevere codici di sicurezza o report dell’utilizzo delle carte di credito, ma anche messaggini pubblicitari o avvisi che il telefono di chi avevamo cercato non è più occupato: questo appunto perché è un sistema strettamente collegato al proprio numero di telefono.