Uccisa e fatta a pezzi: niente rito abbreviato per Davide Fontana

Il Gup di Busto Arsizio ha rigettato nella giornata di giovedì 13 ottobre la richiesta di rito abbreviato per Davide Fontana, il quarantenne milanese che ha ucciso e fatto a pezzi a Rescaldina (Milano) Carol Maltesi, 26 enne con cui aveva una relazione, «colpevole» di aver deciso di trasferirsi in Veneto per stare più vicino al figlio.