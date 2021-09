Un lampadario caduto e tanti calcinacci: «Così incontrai gli Amici di Moyamoya»

La storia di Marilena Bettineschi come volontaria dell’associazione Amici del Moyamoya alla «Casa di Monica» in via delle Cave, in città, è iniziata in modo un po’ singolare, con un lampadario caduto sul letto della sua camera e una pioggia di calcinacci . «Sapevamo che c’erano lavori in corso al piano di sopra - racconta lei con un sorriso -. Era sabato, ero uscita presto per andare a fare la spesa e quando sono tornata mio marito Tiberio, in grande agitazione, mi ha mostrato cos’era successo».

Giusi Rossi