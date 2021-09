Variante Beta, un caso in Bergamasca ma già «isolato»

È comparsa, ma praticamente subito è scomparsa. La variante Beta, quella inizialmente nota come «sudafricana», s’è manifestata con un singolo caso in provincia di Bergamo lo scorso mese, ma è rimasta decisamente circoscritta. Isolata.

Niente a che vedere con l’Alfa (quella che ha segnato la terza ondata, a marzo 2021 e ora scomparsa) o la Delta (la «miccia» dell’ondata di quest’estate), ma pur sempre un segnale monitorato con attenzione. Letteralmente, perché lo scorso venerdì il monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità (Iss) ha presentato la mappa aggiornata delle «Voc», le «variants of concern», le mutazioni che appunto possono destare preoccupazione secondo la classificazione dell’Organizzazione mondiale della sanità: la provincia di Bergamo, insieme a quella di Alessandria, è stata appunto l’unica provincia dello Stivale in cui la Beta è apparsa tra il 2 agosto e la prima metà di settembre . «Si è registrato un solo caso di questa variante in Bergamasca, che non ha generato ulteriori casi», specifica Lucia Antonioli, direttore del Dipartimento di Igiene e Prevenzione sanitaria dell’Ats di Bergamo: «Si trattava di una persona che ha evidenziato un tampone positivo dopo essere rientrata da un Paese europeo: tutti i contatti, compresi quelli dell’ambiente familiare, i più stretti, sono invece risultati negativi. Non ha rappresentato un problema».