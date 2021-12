Vetro infranto con un tombino: a Treviglio in dieci giorni è il secondo furto da Tezenis

Nella notte il ladro ha portato via il fondo cassa dal negozio di underwear della cittadina della Bassa Bergamasca, in via Roma.

Ha scagliato un tombino, recuperato probabilmente in una strada vicina (ben visibile, in foto, appoggiato alla fioriera), contro la vetrina del negozio di abbigliamento Tezenis per poi dileguarsi con il denaro contante contenuto all’interno della cassa. Succede in via Roma, una delle vie principali dello shopping trevigliese. Il colpo è andato in scena nella notte tra mercoledì e giovedì 30 dicembre per mano di un individuo che, secondo quanto potuto ricostruire finora, avrebbe agito in totale solitudine. Esigua la refurtiva recuperata dal ladro, che ammonterebbe alle poche decine di euro che costituivano il fondo cassa.

Nulla in confronto al danno materiale, molto più ingente, provocato ai titolari del negozio che, per la seconda volta nel giro di 10 giorni, si sono visti mandare in frantumi la porta di vetro situata all’entrata del locale. L’episodio è stato immediatamente denunciato ai carabinieri della Stazione di Treviglio che, ora, indagano per cercare di risalire all’identità dell’autore del furto la cui mano potrebbe essere la stessa che, nella notte a cavallo tra domenica 19 e lunedì 20 dicembre, distrusse la vetrina di Tezenis servendosi, questa volta, di un attrezzo (verosimilmente un martello, ndr). In quell’occasione, però, non fu commesso alcun furto.