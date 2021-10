Vigilessa uccisa, il giallo del superteste: «Donna priva di sensi tolta dall’auto del vicino»

E-mail anonima inviata alla polizia locale. Ma non si risalì mai all’autore, «pagato per non parlare». Nei prossimi giorni le figlie e il fidanzato di Laura Ziliani di nuovo dai pm.

«Ho visto il nostro vicino che ha preso sulle spalle una signora priva di sensi dalla loro macchina e il giorno dopo ho appreso che si trattava della signora Laura». È l’inquietante contenuto di un messaggio di posta elettronica arrivato al comando della polizia locale della Valle Camonica il 16 maggio scorso, una settimana dopo la scomparsa di Laura Ziliani , l ’ex vigilessa di 55 anni sparita da Temù, in Valle Camonica, l’8 maggio e ritrovata morta tre mesi dopo vicino all’Oglio.

Un messaggio sul quale gli inquirenti hanno cercato di fare luce, senza tuttavia riuscire a risalire all’autore: del resto in quel momento Laura era ancora una donna sparita in montagna e non la vittima di un omicidio per il quale sono ora in carcere le due figlie, Silvia e Paola Zani, 26 e 19 anni, e il fidanzato dalle prima, Mirto Milani, 26 anni, di casa a Roncola . La mail risultava inviata da un indirizzo di Gmail forse attivato all’occorrenza, essendo formato da alcune lettere e alcuni numeri senza un preciso e apparente senso. Ora che gli inquirenti hanno chiarito che Laura Ziliani è stata stordita con un quantitativo di benzodiazepine e poi uccisa, forse soffocata, quella testimonianza potrebbe rappresentare un tassello importante nell’indagine, tanto da essere inserita, benché anonima, nell’ordinanza del gip di Brescia che ha portato in carcere figlie e fidanzato. Anche perché l’autore della e-mail aveva aggiunto di essere stato «pagato per il suo silenzio, ma di essere pronto a negoziare un nuovo accordo».