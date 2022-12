A Bergamo buste paga più basse di 3 mila euro rispetto alla Lombardia

Più alti della media nazionale, ma più bassi - e non di poco - della media lombarda . Bergamo, in quanto a stipendi, non eccelle e anzi sconta una differenza di quasi 3 mila euro rispetto alla media regionale. Nel 2021, la retribuzione media annua di chi lavora nella nostra provincia si è attestata a 24.388 euro , almeno stando ai dati contenuti nel Rapporto sul lavoro dipendente raccolti dall’Osservatorio provinciale del mercato del lavoro. La media lombarda supera i 27 mila euro, mentre quella italiana si ferma a circa 22 mila euro.