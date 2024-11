Accordo alle Poste: le novità su assunzioni e smart working

Si tratta di interventi per circa 17mila posti di lavoro tra trasformazioni in tempo indeterminato e ingresso di nuovo personale, con l’intesa raggiunta da Slp Cisl, il sindacato di maggioranza all’interno di Poste Italiane, e Confsal, Cisal e Ugl. Le categoria di Cgil e Uil hanno abbandonato il tavolo e non hanno partecipato alla firma.

Il commento della Cisl Bergamasca

Risultato positivo per i lavoratori

Risultato Un risultato, come dicono dal livello nazionale del sindacato, che ha «vanificato il tentativo aziendale di ridurre progressivamente il personale». A livello nazionale, sulle politiche attive del lavoro, l’esito del confronto consente l’attivazione di 9.318 interventi: le conversioni vengono incrementate di 811 in attività di recapito e 360 in smistamento, per un totale di 1.171 interventi; le stabilizzazioni previste sono 5.447 nel recapito e 500 nel settore smistamento, per un totale di 5.947 interventi.