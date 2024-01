Accordo salariale per gli “artigiani”. Da gennaio aumenti per i metalmeccanici

«È un riconoscimento economico rilevante e significativo per uno dei settori più importanti della nostra provincia – commenta Luca Nieri, segretario generale Fim Cisl Bergamo. Per quello che riguarda il settore metalmeccanico è il secondo per numero di addetti, e pur restando un settore molto frastagliato con una classe dimensionale sotto i sei addetti, rappresenta una vera risorsa per tutto il settore manifatturiero, sia perché molte delle piccole officine rappresentano le ultime vere botteghe dove ancora si impara un lavoro, dove si sviluppano professionalità alte, sia perché sono degli importanti polmoni indispensabili per le maggiori realtà produttive della provincia».