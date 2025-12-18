Agricoltori bergamaschi in piazza a Bruxelles: «Serve un’Europa diversa»

Una delegazione di agricoltori bergamaschi è scesa in piazza a Bruxelles nella giornata di giovedì 18 dicembre: «Non è questa l’Europa che vogliamo», lo slogan della manifestazione. «Vuole togliere risorse alle imprese agricole e al cibo sano per finanziare i carri armati - si legge in una nota - minando così anche la salute dei cittadini consumatori. Un piano che appare come un attacco alle fondamenta della sovranità alimentare dell’intero continente».

«È indispensabile garantire la reciprocità delle regole per i prodotti importati dai Paesi terzi, così da evitare forme di concorrenza sleale» Secondo Coldiretti «c’è un grande bisogno di Europa, ma di un’Europa diversa, più coraggiosa, meno ideologica e più vicina ai problemi reali». In piazza a Bruxelles il presidente Ettore Prandini e il segretario generale Vincenzo Gesmundo, con agricoltori da tutta Italia. Tra loro il presidente e il direttore di Coldiretti Bergamo, Gabriele Borella ed Erminia Comencini, oltre al delegato provinciale di Giovani impresa Luca Assandri. Giovani che «saranno le prime vittime della riduzione del 25% dei fondi della Politica agricola comune e della sua diluizione in un fondo unico. Per l’Italia si tratta di un taglio netto di 9 miliardi, che salgono a 90 se si considera l’intera Ue».

«Sovranità alimentare a rischio»

«Per dare un futuro solido all’agricoltura italiana ed europea - spiega Gabriele Borella - è necessario investire nello sviluppo e nella sostenibilità delle imprese, non ridurre le risorse a loro destinate. Togliere oggi sostegno all’agricoltura significa mettere a rischio la sovranità alimentare e compiere una scelta politicamente sbagliata. Al tempo stesso, è indispensabile garantire la reciprocità delle regole per i prodotti importati dai Paesi terzi, così da evitare forme di concorrenza sleale».

«Per garantire cibo di qualità»