«Agricoltura, dati peggiori degli ultimi anni. Rincari e siccità, a rischio le nostre stalle»

Coldiretti Bergamo chiama a raccolta gli associati, in un momento decisamente complicato per il comparto agricolo. In vista dell’assemblea in programma questa sera a Villongo, il presidente Alberto Brivio mette in fila le priorità, partendo dalla tutela del reddito degli agricoltori. «Dobbiamo raggiungere diversi obiettivi: difesa del suolo, sostenibilità ambientale, contrasto ai mutamenti climatici e reciprocità delle regole con gli altri Stati per valorizzare il made in Italy e combattere la contraffazione. Serve infine una revisione della burocrazia, che spesso è motivo di incertezza e ostacolo anche per i giovani agricoltori».