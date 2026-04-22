Al via il Bonus nuovi nati: contributo di mille euro
INPS. Le domande vanno presentate online entro 120 giorni con Isee valido. Per le nascite antecedenti l’apertura del servizio c’è tempo fino al 12 agosto.
L’Inps ha dato il via libera alla presentazione delle domande per il servizio «Bonus nuovi nati 2026». L’agevolazione destinata ai genitori residenti in Italia consiste in un contributo una tantum di mille euro per ogni figlio nato, adottato o in affidamento pre-adottivo dal primo gennaio al 31 dicembre 2026.
Per accedere al beneficio è obbligatorio essere in possesso di un Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) in corso di validità per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione del minore per il quale è richiesto il bonus, non superiore a 40mila euro e neutralizzato dagli importi dell’assegno unico e universale. La domanda va presentata entro centoventi giorni dalla data dell’evento (nascita, adozione o affidamento pre-adottivo). Per le nascite avvenute prima dell’apertura del servizio, la richiesta deve essere avanzata entro il 12 agosto 2026. Oltre questi termini c’è la decadenza dal diritto al bonus.
La domanda deve essere presentata da uno dei genitori; nel caso di genitori non conviventi, la domanda deve essere presentata dal genitore residente con il minore. Il richiedente deve dichiarare sotto la propria responsabilità di rientrare in una delle seguenti condizioni: essere cittadino italiano o avere la titolarità di un diritto di soggiorno o di un diritto di soggiorno permanente, se cittadino dell’Unione europea; essere in possesso di una carta di soggiorno o carta di soggiorno permanente; avere un permesso di soggiorno in corso di validità, se cittadini extracomunitari.
All’atto della domanda va indicata la modalità di pagamento prescelta mediante accredito su rapporti di conto dotati di Iban o bonifico domiciliato. La richiesta può essere presentata esclusivamente online tramite: il sito dell’Inps, l’applicazione Inps Mobile, i patronati o il Contact center multicanale. Per restare sul sito dell’Inps, il genitore può utilizzare il servizio seguendo, dalla home page del portale (www.inps.it) il percorso: sostegni, sussidi e indennità - esplora sostegni, sussidi e indennità - per genitori (vedi tutti i servizi) - bonus nuovi nati, accedendo con una delle seguenti credenziali: Sistema pubblico di identità digitale (Spid), Carta d’identità digitale (Cie), Carta nazionale dei servizi (Cns). Chi invece desidera utilizzare il Contact center multicanale, può contattare il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06.164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
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