Al via il Bonus nuovi nati: contributo di mille euro

Per accedere al beneficio è obbligatorio essere in possesso di un Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) in corso di validità per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione del minore per il quale è richiesto il bonus, non superiore a 40mila euro e neutralizzato dagli importi dell’assegno unico e universale. La domanda va presentata entro centoventi giorni dalla data dell’evento (nascita, adozione o affidamento pre-adottivo). Per le nascite avvenute prima dell’apertura del servizio, la richiesta deve essere avanzata entro il 12 agosto 2026. Oltre questi termini c’è la decadenza dal diritto al bonus.