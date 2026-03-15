Al via la stagione fiscale: dal 30 aprile il 730 precompilato

La «stagione fiscale» è entrata nel vivo, e a cadenza regolare arrivano chiarimenti e promemoria sulle scadenze. La scorsa settimana l’Inps, con un’apposita circolare, ha informato che sono disponibili i nuovi modelli per la dichiarazione sostitutiva (Dsu) e che sono state aggiornate automaticamente le attestazioni Isee delle dichiarazioni presentate in questa prima parte del 2026. Si tratta, in sostanza, di un adeguamento a quanto disposto dall’ultima legge di bilancio (ad esempio relative al «conteggio» del patrimonio immobiliare) e che si applicherà per la richiesta di Assegno di inclusione, Supporto per la formazione e il lavoro, Assegno unico, bonus asili nido e bonus nuovi nati. «Con l’aggiornamento del modello Dsu – spiega l’Inps – sono state inoltre adeguate le istruzioni di compilazione e sono stati aggiornati i riferimenti ai dati fiscali relativi all’anno d’imposta 2024. Tra le modifiche introdotte figura anche l’adeguamento delle sezioni dedicate ai nuclei familiari con figli ai fini delle maggiorazioni per il calcolo dell’Isee per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione.