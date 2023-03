Alleanza Bergamo-Colonia in Fiera. Edilizia e ferramenta, prima prova

Ci sarà spazio anche per gli articoli sulla sicurezza, vernici e colori, elettricità e forniture industriali, con il vasto mondo del «diy – do it yourself» (fai da te). Eisenwarnmesse, la più grande fiera del settore a livello mondiale, punta su Bergamo per la nuova «casa» italiana della ferramenta, abbinata a «Eisenwarnmesse», organizzata a Colonia «Koelnmesse» ogni due anni. La scelta degli organizzatori è caduta su Bergamo grazie al «Caravaggio», terzo aeroporto in Italia per passeggeri e collegato con tutta Europa . Durante la presentazione dell’appuntamento fieristico, che è stato anche oggetto di un attacco hacker via web, sono stati snocciolati i primi numeri: la nuova fiera, verso il tutto esaurito, conta già oltre 270 espositori da 19 Paesi: Italia, Germania, Spagna, Francia, Belgio, Svizzera, Grecia, Olanda, Slovenia, Regno Unito, Norvegia, Australia, Polonia, Turchia, Bulgaria, India, Taiwan, Cina e Stati Uniti.