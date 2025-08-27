Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Economia / Bergamo Città
Mercoledì 27 Agosto 2025

Attenzione ai bonifici, raddoppiano le truffe

L’ALLARME. I pagamenti con le carte continuano ad essere più esposti al rischio di truffe, ma crescono le frodi fatte tramite bonifici, soprattutto istantanei.

A uno sportello bancario, una foto di repertorio
A uno sportello bancario, una foto di repertorio

La possibilità di attivare la doppia autenticazione ha ridotto il numero dei pagamenti fraudolenti fatti da chi si impossessava delle password. Le clonazioni sono diminuite. Cresce invece la pericolosità delle operazioni nelle quali le persone vengono raggirate, usando tecniche psicologiche, e di fatto aiutano inconsapevolmente il truffatore. Attenzione: in questo caso non scattano meccanismi assicurativi e non si ha diritto al rimborso.

Rapporto di Bankitalia

A tracciare uno spaccato delle frodi nei pagamenti è un rapporto di Bankitalia, che avverte: «anche se i volumi sono contenuti, le frodi rimangono un fenomeno insidioso; prevenzione e riduzione dei rischi di frode nei pagamenti digitali sono cruciali per l’integrità del sistema dei pagamenti al dettaglio».In arrivo c’è una novità: dal 9 ottobre diventa obbligatorio per i prestatori di servizi di pagamento - in pratica le banche - fare la verifica in tempo reale sull’Iban e sui dati del beneficiario del bonifico (istantaneo e tradizionale) e segnalare eventuali discrepanze prima che il cliente autorizzi l’operazione di pagamento.

Lo spaccato tracciato dalla Banca d’Italia mostra che nell’ultimo semestre del 2024 ci sono stati 25.600 bonifici fraudolenti inviati tramite piattaforme di pagamento, con una crescita del fenomeno del 90% rispetto al 2023.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Economia, affari e finanza
Servizi finanziari
Banche
Giustizia, Criminalità
Criminalità
Sociale
Assicurazioni sanitarie
Banca d'Italia
Truffe