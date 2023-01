«Aumento di 22 milioni l’anno per le famiglie». A Bergamo il conto salato delle badanti

Dal 18 gennaio dovrebbe scattare l’aumento delle retribuzioni minime per i lavoratori domestici. Sarà un salasso per le famiglie bergamasche: il giusto riconoscimento degli aumenti contrattuali ai badanti, colf e baby sitter rischia di tramutarsi in una vera e propria stangata per i datori di lavoro orobici che, lo ricordiamo, nella maggior parte dei casi, sono pensionati o lavoratori dipendenti ai quali l’inflazione ha già eroso buona parte dei salari . In pratica, stando alla media degli aumenti prevista, ogni mese le famiglie bergamasche pagherebbero 1.680.000 € in più, quasi 22milioni di euro in un anno.